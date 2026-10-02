Autoridades y comerciantes del sector participaron este viernes en el primer viaje en bus por la calle Bandera en 13 años, actividad que marca el fin de las obras para reponer la circulación del transporte público por esa vía céntrica.

Desde este sábado 3 de octubre, cuatro recorridos de la Red Metropolitana pasarán por esa calle, y según los impulsores de la medida, esta beneficiará a cerca de 75 mil personas, y reducirá los tiempos de viaje en casi un 58%.

Conozca más detalles de la renovación en el informe de la periodista Fernanda Ávila.

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