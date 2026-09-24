Tren Santiago-Melipilla: Alcaldes critican a EFE por postergar obras de tramo soterrado

Un grupo de alcaldes y alcaldesas de la zona poniente de la Región Metropolitana cuestionaron la decisión de la Empresa de Ferrocarriles del Estado (EFE) de postergar las obras del tramo soterrado del Tren Santiago-Melipilla.

La construcción de la vía contemplaba una conexión entre Lo Errázuriz y Alameda, pero eso se aplazará luego que su licitación terminara sin adjudicación y EFE optara por concentrar los recursos en obras que ya están en ejecución.

El proyecto comprende cerca de 61 kilómetros de extensión y 11 estaciones, conectando comunas como Melipilla, El Monte, Talagante, Peñaflor, Padre Hurtado, Maipú, Cerrillos y Estación Central. Sin embargo, con la determinación de la estatal, el servicio -cuando comience a operar- no llegará inicialmente hasta el terminal Alameda.

La situación molestó a siete alcaldes de las ocho comunas mencionadas. Esta jornada, mantuvieron una reunión con EFE para pedir explicaciones.

"Principalmente, se (nos) habla que a propósito del cobro que hacen los municipios del bien nacional de uso público, el proyecto hubiese aumentado sus costos volviéndolo inviable", señaló el alcalde de Maipú, Tomás Vodanovic.

"El costo total del proyecto es de más de 1.800 millones de dólares, mientras que el cobro del bien nacional de uso público no son más de cinco millones. Cuesta mucho entender que cuando esas son las proporciones de lo que estamos hablando, un proyecto de 1.800 millones se caiga por el cobro de cinco", cuestionó.

"Acá hubo sucesivos Gobiernos que tomaron un compromiso con nuestra gente, que era que el tren iba a llegar desde Melipilla hasta el terminal Alameda. Esa situación hoy día se está poniendo en cuestión, diciéndonos solamente que el tren va a llegar hasta la estación Lo Errázuriz, en la comuna de Cerrillos, desestimando su tramo final que es fundamental para su funcionamiento", fustigó el frenteamplista.