"Las imprecisiones del ministro": Muñoz enfrenta a De Grange por la Ley Uber

El extitular de Transporte Juan Carlos Muñoz enfrentó las declaraciones del actual ministro de esa cartera, Louis de Grange, quien anunció cambios al reglamento de la Ley Uber, dando cuenta de supuestos problemas con el presentado por el gobierno del expresidente Gabriel Boric.

Ayer, en conversación con La Tercera, el ministro aseguró que el documento elaborado por la anterior administración destruiría la industria de las aplicaciones y significaría un aumento del desempleo, al aumentar las exigencias para los vehículos.

Hoy, en el mismo diario, Juan Carlos Muñoz envió una carta al director titulada "Las imprecisiones del ministro", advirtiendo que De Grange "realizó varias afirmaciones que no se ajustan a la realidad".

"Con relación a la 'Ley Uber', no es correcto que los vehículos no puedan moverse entre comunas. La ley -tal como ocurre con los taxis que es el sector que se buscaba equiparar- regula la movilidad entre regiones, permitiendo que un conductor lleve a un pasajero fuera de su región, pero no admite que se quede a trabajar en ella", enfatizó.

El exministro aclaró además que "la exigencia de un año de antigüedad de los vehículos indicada por el ministro no afecta a los que operan actualmente -pueden alcanzar hasta los 10 años- sino a los que se sumen una vez que la ley entre en régimen".

Muñoz también enfrentó los cuestionamientos que realizó De Grange en cuanto al manejo del Ministerio y su presupuesto. El actual ministro aseguró que cumplirá con la rebaja del 3% solicitado por Hacienda, eliminando el amarre de personal.

Al respecto, el exsecretario de Estado sostuvo que "en cuanto a la permanencia de mi gabinete de confianza en el MTT esto tampoco se condice con la realidad; todos presentaron su renuncia con la debida anticipación y hoy está fuera de la institución. Asimismo, tampoco es correcto afirmar que en el gabinete del ministro había 11 periodistas, sino 6".

"El presupuesto del MTT es cercano a los US$ 2.100 MM. De ellos, solo un 3,5% se explica en personal. Afirmar -tal como lo hace el ministro- que es posible recortar cerca de un 3% del gasto suprimiendo cargos, implicaría dejar al MTT prácticamente sin funcionarios", añadió.

Muñoz advirtió que "si, por otro lado, la autoridad decide avanzar en la optimización de la oferta de transporte público -que es un objetivo que comparto- es importante evitar que una disminución de esa cuantía impacte la calidad del servicio y la dignidad de los usuarios, quienes en su mayoría son del segmento más vulnerable.

"Más allá de las legítimas diferencias que puedan existir, es crucial informar y discutir con rigor, basado en datos y ciertamente con altura de miras", cerró el exministro.