Presidente se reúne con el gabinete en Cerro Castillo
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Presidente se reúne con el gabinete en Cerro Castillo
En la residencia presidencial de Cerro Castillo, donde se quedó tras la ceremonia del 21 de mayo en Valparaíso, José Antonio Kast se reúne con sus ministros, en el primer consejo de gabinete tras las salidas de Mara Sedini y Trinidad Steinert del gobierno.
La reunión del Mandatario se da a poco más de una semana de su primera cuenta pública ante el Congreso Nacional y en medio de las críticas de la oposición por la tramitación de la llamada megarreforma y la agenda de seguridad.
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