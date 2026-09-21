En Lo que Queda del Día, el investigador del Centro Avanzado de Transporte, Logística y Competitividad Económica (Catlec), Hugo Silva, comentó los desafíos del nuevo plan antievasión del transporte capitalino.

El experto detalló que la fiscalización activa es la más efectiva en contra de los evasores habituales, por lo que valoró esta iniciativa, que se iniciará en el servicio 107, que recorre 13 comunas de Santiago y tiene un alto porcentaje de evasión.

LEER ARTICULO COMPLETO