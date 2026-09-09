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Tópicos: País | Transportes | Metro

¿Cuánto durarán? Salió a la venta la nueva edición de la "Michi Bip"

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

La tarjeta "gatuna" para el transporte público tiene un límite de dos compras por persona.

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En 15 estaciones de la red del Metro se puede comprar desde este miércoles 9 de septiembre la "Michi Bip", la tarjeta de prepago para el transporte metropolitano que trae un gato como trabajador en las obras del tren.

Tras agotar una primera edición de 10 mil unidades, ahora el ítem tiene un límite de dos compras por persona, para evitar que haya acaparamiento y luego reventa.

Dónde comprar la "Michi Bip"

  • Tobalaba
  • Los Leones
  • Baquedano
  • La Moneda
  • San Pablo
  • San Alberto Hurtado
  • Vespucio Norte
  • Santa Ana
  • La Cisterna
  • Quilín
  • Vicente Valdés
  • Plaza de Puente Alto
  • Plaza de Maipú
  • Irarrázaval
  • San Joaquín

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