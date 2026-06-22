La estación San Pablo del Metro de Santiago se convirtió en la primera de la Línea 1 -la más antigua- que cuenta con puertas de andén, que impiden accidentes y marcan una barrera permanente entre la vía y los pasajeros, tal como en las rutas 3 y 6.

En una ceremonia en la misma estación, el biministro de Transportes y Obras Públicas, Louis de Grange, destacó que "este año debiesen sumarse 6 estaciones (más), y un 100% al 2028. Más seguridad, más regularidad y mejor servicio".

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