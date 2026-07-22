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Tópicos: País | Transportes | Metro

Línea 2: Estaciones Lo Valledor y El Parrón se encuentran sin servicio por persona en la vía

Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl
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Metro de Santiago informó la noche de este jueves que las estaciones Lo Valledor y El Parrón se mantienen sin servicio debido a "persona en la vía".

La empresa estatal detalló que el servicio en la Línea 2 solo se encuentra disponible entre el tramo de Vespucio Norte a Franklin, y de La Cisterna a Hospital El Pino.

Red Movilidad informó que buses de apoyo refuerzan el tramo del eje Gran Avenida, entre las estaciones Ciudad del Niño y La Cisterna.

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