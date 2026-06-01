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Tópicos: País | Transportes | Metro

¿Menos buses? Metro transportó 3,8% más de pasajeros en abril

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

En tanto, el flujo vehicular en autopistas urbanas tuvo una pequeña caída.

¿Menos buses? Metro transportó 3,8% más de pasajeros en abril
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En medio de las críticas a Transportes por las nuevas políticas sobre la disponibilidad de buses en Santiago, que el ministro De Grange rechaza, el Instituto Nacional de Estadísticas (INE) dio a conocer cifras sobre movilidad en la capital.

De acuerdo al Boletín de Transporte y Comunicaciones, el Metro transportó 60,8 millones de personas en abril pasado, cifra que significa un aumento de 3,8% respecto al mismo mes de 2025.

En tanto, "el flujo vehicular controlado en pórticos de autopistas urbanas de la Región Metropolitana registró una caída de 0,8%", sumando 132,2 millones de pasadas.

A nivel nacional, el total de vehículos controlados en plazas de peaje creció, con una variación interanual de 2,8%, totalizando 59,0 millones de pasadas.

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