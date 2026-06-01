¿Menos buses? Metro transportó 3,8% más de pasajeros en abril
En tanto, el flujo vehicular en autopistas urbanas tuvo una pequeña caída.
En tanto, el flujo vehicular en autopistas urbanas tuvo una pequeña caída.
En medio de las críticas a Transportes por las nuevas políticas sobre la disponibilidad de buses en Santiago, que el ministro De Grange rechaza, el Instituto Nacional de Estadísticas (INE) dio a conocer cifras sobre movilidad en la capital.
De acuerdo al Boletín de Transporte y Comunicaciones, el Metro transportó 60,8 millones de personas en abril pasado, cifra que significa un aumento de 3,8% respecto al mismo mes de 2025.
En tanto, "el flujo vehicular controlado en pórticos de autopistas urbanas de la Región Metropolitana registró una caída de 0,8%", sumando 132,2 millones de pasadas.
A nivel nacional, el total de vehículos controlados en plazas de peaje creció, con una variación interanual de 2,8%, totalizando 59,0 millones de pasadas.