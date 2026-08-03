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Tópicos: País | Transportes | Metro

Metro reabre este martes la estación Santa Isabel

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa
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A partir de este martes, la estación Santa Isabel de la Línea 5 de Metro reabrirá sus puertas al público, concluyendo con éxito las labores de reparación y acondicionamiento tras el incendio que la afectó el pasado 27 de julio.

La empresa estatal anunció que "la reapertura se realiza una vez confirmada por la Seremi de Salud que reunimos todas las condiciones de seguridad para pasajeros, trabajadores y trabajadoras", dando por superada la contingencia que mantuvo interrumpido el servicio en dicha parada.

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