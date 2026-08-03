Metro transportó 58 millones de personas durante junio de 2026

La red del Metro de Santiago movilizó durante junio de 2026 un total de 58 millones de personas, lo que implica un crecimiento de 5,5% respecto del mismo mes del año pasado.

Los datos del Boletín de Transporte y Comunicaciones del Instituto Nacional de Estadísticas (INE) consolidan datos de un mes en que, por ejemplo, Metro debutó su primera estación de la Línea 1 -San Pablo- con puertas de andén.

El reporte también entrega cifras sobre automóviles, cifrando 3,8% el crecimiento de las pasadas por plazas de peajes, con 57,4 millones.

Durante junio también creció el flujo vehicular controlado en pórticos de autopistas urbanas de la Región Metropolitana, con un alza de 1,1%, contabilizando 130,6 millones de pasadas de vehículos.

El INE añadió que el tráfico de minutos de telefonía móvil nacional presentó una contracción de 15,4% en 12 meses, totalizando 2.025,9 millones de minutos; en tanto el servicio de internet con conexión dedicada registró 4,7 millones de clientes, con una variación interanual de 1,6%.