Al concluir su periodo de cuatro años, el presidente del directorio de Metor, Guillermo Muñoz, destacó en Cooperativa que la empresa ejecuta actualmente el plan de inversiones más ambicioso de su historia. Con una cartera de 9.000 millones de dólares, el foco está puesto en el desarrollo de las futuras líneas 7, 8 y 9.

"Estamos ejecutando el plan más ambicioso que Metro haya realizado jamás", afirmó Muñoz, quien detalló que la Línea 7 ya presenta un 40 por ciento de avance. Estas obras buscan fortalecer la conectividad estructural de la Región Metropolitana en los próximos años.

En materia de seguridad, el directivo valoró el aumento de la dotación a más de 2.100 personas, incluyendo guardias tácticos. Según cifras entregadas, la percepción de seguridad de los usuarios subió de un 40 por ciento en 2022 a un 65 por ciento este año.

"Queda una empresa con finanzas muy sanas y con un equipo muy profesional y comprometido", aseguró el ejecutivo al despedirse de la estatal. El desafío para la administración entrante será mantener la sostenibilidad financiera e impulsar nuevos negocios dentro de la red.

Finalmente, Muñoz resaltó el vínculo de Metro con los grandes eventos de la ciudad, como los Panamericanos y conciertos masivos. El objetivo es seguir mejorando los niveles de satisfacción del usuario, que actualmente se mantienen en rangos altos según las últimas mediciones.

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