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"Ruta del Encuentro": El concurso de Metro para que la futura Línea 7 sea un gran circuito de arte público

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Hasta el 14 de septiembre se extiende el plazo para participar en el concurso de Metro de Santiago que seleccionará a siete artistas para conformar el circuito de 21 murales en las futuras estaciones de la Línea 7.

La gerenta de Comunicaciones y Sostenibilidad de Metro, Paulina del Campo, realizó un llamado en Lo que Queda del Día a todos los interesados a participar, confirmando que se han recibido más de 250 propuestas hasta el momento.

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