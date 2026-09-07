Aldo Mascareño, sociólogo, académico e investigador del Centro de Estudios Públicos (CEP), conversó con Lo que Queda del Día sobre su libro "La condición posdemocrática en Chile. Política al borde del colapso", escrito junto a Juan Rozas.

El experto sostiene que en los últimos años, y específicamente después de los procesos constitucionales, la democracia se ha visto fuera del "centro de la arquitectura política" del país, ya que las "instituciones no han rendido lo que nosotros esperamos que rindan".

Esta situación lleva a una "estabilidad inestable", detalló, en la que "la gente ya no apuesta a reformas de largo plazo; sino por ofertas radicales", como la militarización o el avance del liberalismo.

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