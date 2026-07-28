El gerente de Planificación y Clientes de Metro, Carlos Melo, señaló en Cooperativa que los equipos de emergencia de la empresa intentan "poner la estación Santa Isabel a punto lo antes posible", luego que un vagón se incendiara en su interior el lunes, lo que obligó evacuar a pasajeros y provocó una serie de trastornos en el servicio.

"La red está operando (hoy), en general, de forma normal. Respecto a las condiciones de reapertura de Santa Isabel, primero hay que garantizar la limpieza de la estación, que quedó con agua producto del actuar de Bomberos para controlar el incendio; y, además, hay que reponer algunos elementos de baldosas y revestimientos que fueron afectados por el fuego", dijo.

"Nuestros equipos de mantenimiento han estado trabajando desde la mañana para intentar poner la estación a punto lo antes posible. A medida que vayamos confirmando cómo van avanzando, vamos a comunicar si Santa Isabel puede reabrirse mañana o si va a tener que hacerse en jornadas posteriores", indicó Melo.

El exsubsecretario de Transportes agregó que todavía no es posible determinar si las llamas se originaron por una falla eléctrica o por problemas en el sistema de frenado, aunque descartó que la antigüedad de los vagones sea un factor, pues "los modelos NS74 fueron sometidos y han sido sometidos de forma paulatina a un proceso de mantenimiento mayor" para renovarlos.

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