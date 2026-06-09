Cámara de la Construcción pide que el Gobierno clarifique impacto de la exención de IVA a viviendas

La Cámara Chilena de la Construcción dijo esperar que el Gobierno aproveche la Feria Inmobiliaria de Concepción (Finco) 2026 -que se realizará entre el 19 y el 21 de junio en el centro de eventos Sur Activo- para especificar el impacto positivo de su propuesta de eximir de IVA la compra de viviendas nuevas, incluida en su megarreforma.

El evento contará con la presencia del ministro de Vivienda, Iván Poduje, y será el más grande de su tipo a nivel nacional, con una oferta que supera las 6.870 unidades.

"Esperamos que haya alguna bajada más concreta para tener claridad respecto al impacto de la ley de IVA, junto -también- con los recursos para la reconstrucción de nuestra zona afectada por los incendios forestales de este verano. De momento, la verdad es que no está absolutamente claro: las inmobiliarias están tomando decisiones cada una en forma particular; hay inmobiliarias que están desde el 2 hasta el 13 por ciento de descuento, porque el terreno nunca ha tenido IVA. Por lo tanto, el terreno se descuenta de ese 19 por ciento, pero el efecto depende de cómo salga la ley", explicó Jorge Coloma, presidente de la CChC en Concepción.