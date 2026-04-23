CChC: Quitar el IVA a la venta de viviendas es positivo, pero de efecto acotado

El Gobierno propuso, como parte de su proyecto de "reconstrucción nacional", una medida que alivia la carga tributaria con miras a "reactivar el sector inmobiliario": la exención temporal del Impuesto al Valor Agregado (IVA) a la venta de viviendas nuevas.

La iniciativa -bien recibida por la Cámara Chilena de la Construcción (CChC)- establece un plazo de un año para esta exención, aplicable a aquellas viviendas que cuenten con recepción municipal al momento de publicarse la ley.

Impacto real de la medida en el IVA a la vivienda

Si bien la noticia de una exención del IVA puede sonar como un beneficio directo del 19% para los compradores, el presidente del gremio, Alfredo Echavarría, aclaró que el impacto real es más acotado de lo que popularmente se cree.

"Creemos que es una buena medida, que está bien pensada y va a haber un efecto, pero es acotado, porque el IVA a la vivienda no es un 19%", advirtió.

Según explicó Echavarría, "los terrenos no pagan IVA. Cuando se vende una propiedad, el terreno está exento de IVA. Se cobra el Impuesto al Valor Agregado sobre lo que corresponde a la parte de la construcción".

El gravamen solo aplica sobre el componente constructivo del inmueble, excluyendo el terreno, lo que, según el gremio, acota su impacto. (FOTO: ATON)

Esto significa que ese valor aplicable a la vivienda es variable y se calcula únicamente sobre el componente de construcción, no sobre el valor total de la propiedad.

"Es muy variable, puede llegar el IVA real, y que es el que se factura, puede ser desde un 17 hasta un 9%", señaló el también vicepresidente de la CPC.

Eliminación del pago de contribuciones

Otra de las medidas incluidas dentro del paquete de "reconstrucción nacional" es la eliminación del pago de contribuciones a la primera vivienda para los adultos mayores de 65 años.

Aunque se señala que es beneficiosa y tiene un impacto distinto a nivel macroeconómico para ayudar a las personas mayores, la medida también genera una interrogante importante sobre cómo se gestionará su impacto en las finanzas municipales.

"La medida es buena, macroeconómicamente es de un impacto distinto para ayudar a las personas mayores. Entendemos que se va a compensar el impacto que tengan los fondos municipales", dijeron desde el gremio.

La eliminación del pago de contribuciones se aplicará sólo a una vivienda, en caso de que los beneficiarios adultos mayores posean más. (FOTO: ATON)

Índice de calidad de vida urbana: Desafíos y dependencia de los municipios

La evolución de las condiciones de vida en las comunas chilenas, analizadas en la última versión del Índice de Calidad de Vida Urbana (ICVU) para el período 2015-2025, muestra un panorama complejo, con avances y retrocesos.

Este índice es considerado crucial para entender el desarrollo territorial y los desafíos que enfrentan los gobiernos locales, especialmente en relación con su autonomía financiera.

"En general, salvo excepciones, la mayoría de las comunas tiene una alta dependencia del Fondo Común Municipal. A pesar de que son ciudades capitales, salvo excepciones como Calama y otras, en general, recaudan muy poco", advirtió Arturo Orellana, director del Instituto de Estudios Urbanos y Territoriales de la Universidad Católica.

Hay dudas sobre la manera en que la reforma del Gobierno impactará sobre el Fondo Común Municipal. (FOTO: ATON)

Esta dependencia -dijo- se traduce en una "muy poca autonomía de recursos", lo que implica que los municipios "dependen mucho de ser favorecidos por políticas sectoriales y no tienen capacidad en forma autónoma de, por ejemplo, generar un programa propio de revitilización de sus centros urbanos".

El análisis del ICVU también arrojó datos sobre el desempeño comunal. Se destacó que 14 comunas lograron mejorar su calidad de vida urbana en la última década, mientras que 18 experimentaron retrocesos.

Estos retrocesos se atribuyen a diversos factores, incluyendo "incidencia de la conectividad y movilidad, ambiente de negocios y condiciones socioeconómicas".