Ibáñez: Megarreforma del Gobierno es ultraideológica en materia económica

El senador Diego Ibáñez (Frente Amplio) criticó en duros términos el proyecto de Reconstrucción y Desarrollo Económico y Social del Gobierno, que fue ingresado ayer a la Cámara de Diputados, y lo calificó como una propuesta "ultraideológica" en materia económica.

En conversación con El Diario de Cooperativa, el parlamentario opositor señaló que desde su colectividad evalúan rechazar la idea de legislar la iniciativa si es que no se ingresan sus contenidos en comisiones separadas.

"Nos obliga a rechazar la idea de legislar porque el proyecto va a arrastrar más déficit fiscal, o sea, menos recaudación. Yo no veo por dónde esto no afecte las arcas fiscales e implique en el futuro recortes en materia de salud o educación, porque el déficit va a seguir aumentando con este proyecto", advirtió.

El parlamentario dijo que la iniciativa, que consta de 200 páginas, mezcla diversas áreas como créditos al empleo, normativas medioambientales y bajas de impuestos corporativos, lo que -a su juicio- configura una especie de "Frankenstein" legislativo sin un orden claro.

Al ser consultado por sus emplazamientos al Ejecutivo por falta de diálogo, Ibáñez respondió: "Cuando consideras que hubo diálogo después de que ya presentaron el proyecto, cuando hemos pedido innumerables veces que se consideren ciertas propuestas antes de ingresar el proyecto, es muy distinto".

"Fue un decreto, una decisión unilateral de seguir adelante como caballito de carrera con sus ideas muy ultra ideológicas en materia económica. Hoy estoy leyendo las columnas de los economistas y no hay por dónde esto permita resolver el problema del déficit fiscal", enfatizó.

Llamado a Parisi y llegada al TC

El senador Ibáñez también se refirió al respaldo del Partido de la Gente (PDG) a la iniciativa y envió un mensaje directo al excandidato presidencial de dicha colectividad: "Le diría a Franco Parisi que no acepte las migajas que le está dando el Gobierno", asegurando que no existen garantías de que se cumplan acuerdos paralelos como la rebaja del IVA.

Asimismo, el militante frenteamplista no descartó impugnar la tramitación ante el Tribunal Constitucional (TC).

Según explicó, el reglamento de la Cámara exige comisiones especializadas para temas tan distintos como medio ambiente y código tributario, por lo que ver todo el paquete en la Comisión de Hacienda sería "jurídicamente plausible" de ser reclamado.

"Creo que se puede ir al TC y ahí hay una buena razón", argumentó.