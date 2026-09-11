Ministro de Defensa argentino por Magallanes: "Están vigentes los tratados y lo sabemos perfectamente"

El ministro de Defensa de Argentina, Carlos Presti, desdramatizó la controversia provocada por los dichos del jefe del Estado Mayor General de la Fuerza Aérea de ese país, brigadier general Gustavo Javier Valverde, y reafirmó la vigencia plena de los acuerdos bilaterales que reconocen la soberanía chilena sobre el Estrecho de Magallanes.

En entrevista con el medio trasandino A24, el secretario de Estado desestimó las declaraciones de la autoridad militar argumentando que esta "hablaba de zonas en general" y calificó la situación como "un comentario".

"El tema puntual y que todos, tanto los argentinos como los chilenos, lo sabemos perfectamente es que están vigentes los tratados y los acuerdos internacionales que determinan la soberanía de cada uno de los países", recalcó.

En esa línea, la autoridad trasandina aseguró mantener "mucha amistad con distintos militares de Chile y lo han tomado como algo no tan importante", al tiempo que destacó la cooperación operativa habitual entre las instituciones de ambas naciones.

"Hay un patrullaje combinado entre la Armada argentina y la Armada de Chile (en el Paso de Drake). Hay ejercicios que realizamos también de manera combinada en Drake y Magallanes, y tenemos la patrulla Antártica también, así que hay muy buena vinculación, sobre todo entre las Armadas, el Ejército también, la Fuerza Aérea ni hablar. Muy buena relación. Hay muy buena vinculación entre todos", insistió Presti.

Respuesta del Gobierno chileno

Consultado sobre las afirmaciones del ministro argentino respecto a estos patrullajes combinados, el ministro de Defensa chileno, Fernando Barros, optó por la cautela y evitó profundizar en la materia.

"Vamos a estudiar ese tema", se limitó a responder durante su visita a Valdivia.