"Hay que priorizar": Choque de opiniones entre Poduje y Vodanovic por ciclovía del eje Alameda

El ministro de Vivienda y Urbanismo, Iván Poduje, y el alcalde de Maipú, Tomás Vodanovic, protagonizaron este miércoles un cruce de declaraciones por la inversión en infraestructura urbana de la ciudad, en el marco del anuncio de la construcción de más de 800 viviendas sociales para integrantes de once comités habitacionales de Cerrillos y Maipú.

La polémica se centró en la pausa del proyecto Eje Alameda-Providencia en su tramo hacia el poniente, el cual contemplaba una ciclovía de alto estándar que finalmente no llegará a Maipú por razones presupuestarias.

En ese sentido, el ministro Poduje enfatizó que la administración de recursos públicos exige tomar decisiones complejas: "Lo que estamos viendo en el caso de Maipú, como lo dijo el alcalde, es un colector para que la gente de Los Héroes no se inunde, son 25.000 personas, vale como lo mismo que la ciclovía", explicó.

"Cuando hay que gobernar, hay que priorizar: o ponemos el colector y reducimos la inundación, o ponemos la ciclovía", puntualizó el titular del Minvu.

"Ojalá que ese tipo de inversiones llegue de Plaza Italia para abajo"

Por su parte, el jefe comunal de Maipú cuestionó el criterio de Poduje y apuntó a la brecha de inversión que existe en la capital, en perjuicio de la zona poniente.

"Uno como alcalde siempre quiere lo mejor para su comuna, quiere que sus vecinos se puedan movilizar de buena forma, sobre todo en un contexto donde el alza del precio de los combustibles le pega a las familias, y mecanismos alternativos y sustentables de transporte creemos que son deseables", cuestionó Vodanovic.

"Habla también de la forma en que construimos la ciudad, de que ojalá ese tipo de inversiones que uno ve a veces de Plaza Italia para arriba, también lleguen de Plaza Italia para abajo", subrayó el alcalde.

Pese a las diferencias, Vodanovic adelantó que espera reunirse con el titular del Minvu para evitar que la cancelación del proyecto de ciclovía sea definitiva.