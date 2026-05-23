Síguenos:
Escucha aquí ▼
Escuchar Radio Dulce Patria en vivo
Escuchar Radio Cooperativaciencia en vivo
Escuchar Radio Cooperativa en vivo
Nublado y bruma
Santiago3.2°
Humedad93%
+
+
+
Radio Cooperativa
Avisos Legales
M360
supergeek

Síguenos
Tópicos: País | Vivienda

Minvu anuncia ampliación del subsidio DS1: ahora cubrirá viviendas de hasta 4.000 UF

Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl/ATON

La iniciativa busca responder al incremento constante en el valor de las propiedades que afecta al país.

El titular de la cartera, Iván Poduje, confirmó la creación del segmento 4.000 para "miles de familias que hoy quedan fuera por el alza sostenida de los precios"

Minvu anuncia ampliación del subsidio DS1: ahora cubrirá viviendas de hasta 4.000 UF
 ATON (referencial)

La política pública apunta a sectores sociales intermedios que enfrentan dificultades para obtener créditos bancarios tradicionales.

contenido de servicio
Suscríbete a nuestro canal de Whatsapp
Llévatelo:
Las + leídas
Videos + Vistos
En portada

Con el objetivo ajustar las políticas habitacionales a la realidad económica actual, el Ministerio de Vivienda y Urbanismo (Minvu) anunció este sábado una modificación en sus programas de subsidio.

A través de sus redes sociales, el ministro Iván Poduje confirmó el lanzamiento de un nivel inédito para el beneficio habitacional de sectores medios.

Se trata de la creación de "un nuevo tramo 4.000 del subsidio DS1, que permitirá acceder a viviendas nuevas de hasta 4.000 UF (cerca de 160 millones de pesos)", según detalló el titular de Vivienda.

Esta medida surge como una respuesta directa al complejo escenario inmobiliario, donde el encarecimiento de los inmuebles ha dificultado que la clase media concrete la compra de su primera propiedad.

Imagen foto_00000002
La autoridad ministerial enfatizó la urgencia de devolver el respaldo del Estado a quienes anhelan concretar el proyecto del hogar habitacional. (FOTO: ATON)

"Así se van ampliando las alternativas para miles de familias que hoy quedan fuera por el alza sostenida de los precios", argumentó el secretario de Estado, subrayando que el mercado actual exigía una actualización en los topes de valor de las residencias para que el beneficio estatal siguiera siendo efectivo.

Detalles de la implementación

La planificación del Minvu contempla que este proceso se active a corto plazo. El ministro explicó que "esta medida considera 2.500 cupos desde el segundo semestre y una ayuda estatal de 400 UF, permitiendo que más personas puedan buscar una vivienda acorde a sus necesidades: mejor ubicada, con mayor conectividad, cercana al trabajo, a servicios y al tamaño de su grupo familiar".

El foco de esta política está puesto en un segmento de la población que históricamente ha tenido dificultades para calificar tanto en los programas sociales como en la banca privada.

Sobre este punto, Poduje fue enfático al señalar que "con esta actualización abrimos nuevas opciones para sectores medios y familias jóvenes que son muy ricas para el Estado, pero pobres para la banca".

Finalmente, el titular de la cartera recalcó el compromiso gubernamental para que "el Estado vuelva a entregar herramientas concretas para que ese sueño sea posible".

LEER ARTICULO COMPLETO

Síguenos en Google News
Las + leídas
Suscríbete a nuestro newsletter

Política de Privacidad

En portada