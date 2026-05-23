Minvu anuncia ampliación del subsidio DS1: ahora cubrirá viviendas de hasta 4.000 UF

Con el objetivo ajustar las políticas habitacionales a la realidad económica actual, el Ministerio de Vivienda y Urbanismo (Minvu) anunció este sábado una modificación en sus programas de subsidio.

A través de sus redes sociales, el ministro Iván Poduje confirmó el lanzamiento de un nivel inédito para el beneficio habitacional de sectores medios.

Se trata de la creación de "un nuevo tramo 4.000 del subsidio DS1, que permitirá acceder a viviendas nuevas de hasta 4.000 UF (cerca de 160 millones de pesos)", según detalló el titular de Vivienda.

Esta medida surge como una respuesta directa al complejo escenario inmobiliario, donde el encarecimiento de los inmuebles ha dificultado que la clase media concrete la compra de su primera propiedad.

La autoridad ministerial enfatizó la urgencia de devolver el respaldo del Estado a quienes anhelan concretar el proyecto del hogar habitacional. (FOTO: ATON)

"Así se van ampliando las alternativas para miles de familias que hoy quedan fuera por el alza sostenida de los precios", argumentó el secretario de Estado, subrayando que el mercado actual exigía una actualización en los topes de valor de las residencias para que el beneficio estatal siguiera siendo efectivo.

Detalles de la implementación

La planificación del Minvu contempla que este proceso se active a corto plazo. El ministro explicó que "esta medida considera 2.500 cupos desde el segundo semestre y una ayuda estatal de 400 UF, permitiendo que más personas puedan buscar una vivienda acorde a sus necesidades: mejor ubicada, con mayor conectividad, cercana al trabajo, a servicios y al tamaño de su grupo familiar".

El foco de esta política está puesto en un segmento de la población que históricamente ha tenido dificultades para calificar tanto en los programas sociales como en la banca privada.

Sobre este punto, Poduje fue enfático al señalar que "con esta actualización abrimos nuevas opciones para sectores medios y familias jóvenes que son muy ricas para el Estado, pero pobres para la banca".

Finalmente, el titular de la cartera recalcó el compromiso gubernamental para que "el Estado vuelva a entregar herramientas concretas para que ese sueño sea posible".