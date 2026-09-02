Gremio advierte caída de obras de viviendas sociales: "No tendremos suficientes para entregar"

La Asociación de Desarrolladores de Viviendas Sociales (ADVS) advirtió que el inicio de obras de construcción de nuevos hogares cayó en cerca de 40 mil unidades anuales, lo que está "profundizando la crisis habitacional en Chile" e implica riesgos como un encarecimiento de 15 por ciento en los inmuebles subvencionadoas.

Durante el seminario "Vivienda social en crisis: ¿cómo recuperar el rumbo?", realizado en la sede del Congreso en Santiago, autoridades, exministros y expertos alertaron que los permisos de edificación cayeron a su nivel más bajo desde 2011, en un contexto de fuerte aumento de los costos de los programas habitacionales y un eventual el peligro por el término del Crédito Especial para Empresas Constructoras, previsto para enero del próximo año.

"Si no recuperamos el inicio de las obras, en los próximos años no tendremos suficientes viviendas para entregar", enfatizó el director ejecutivo de ADVS, Carlos Marambio, quien planteó la urgencia de reactivar la construcción y consolidar una política habitacional que combine propiedad, arriendo y otras soluciones, de acuerdo con las distintas realidades familiares.