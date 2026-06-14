Minvu entregó más de 2.000 subsidios DS1 en la Región Metropolitana

El ministro de Vivienda, Iván Poduje, encabezó este domingo la entrega de 2.094 subsidios del Programa para Sectores Medios DS1 de la Región Metropolitana, destinado a familias que buscan comprar una vivienda nueva o usada, o construir en sitio propio, correspondiente al segundo llamado de 2025.

"Queremos ser un país de propietarios, no de arrendatarios", destacó el secretario de Estado durante el evento en la Centro de Entrenamiento de Deportes de Contacto del Parque Estadio Nacional, en Ñuñoa, donde se instaló una Expo Inmobiliario DS1 con información sobre proyectos y orientación respecto al uso del beneficio.

El proceso contempló la asignación de 7.799 certificados a nivel nacional.

"Hoy día la casa propia se está muriendo porque los precios suben, y este avance que hemos logrado hoy día, gracias a la gestión de la subsecretaria Natalia Aguilar y de todos nuestros equipos, está orientado a reducir aún más los plazos y poder atender esta clase media que se siente excluida hoy, que es muy rica para el Estado, muy pobre para los bancos", afirmó Poduje.

Nuevo tramo DS 4.000

El secretario de Estado también aprovechó de anunciar la implementación del nuevo tramo DS 4.000, destinado a familias de clase media que buscan acceder a viviendas de mayor valor, que se aplicará a partir del segundo semestre y tendrá un primer llamado a fines de año.

"Este subsidio justamente busca atender a esas familias que hoy se sienten en el 'jamón del sándwich', y muchas de ellas hoy están pagando 600 mil y hasta 700 mil pesos de arriendo, los que pasarán a ser un dividendo para tener una casa propia", explicó.

El beneficio permitirá acceder a viviendas nuevas o usadas de hasta 4.000 UF, ampliando las alternativas para familias de sectores medios que buscan comprar una vivienda propia mediante apoyo estatal y financiamiento hipotecario.

Igualmente, se anunció la apertura del primer llamado nacional del 2026 para el Subsidio de Sectores Medios (DS1), cuyas postulaciones estarán abiertas entre el 16 y 30 de junio a través del sitio www.minvu.cl.