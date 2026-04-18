El ministro de Relaciones Exteriores, Francisco Pérez Mackenna, viajó hasta la Región de Antofagasta junto al presidente de la República Checa, Petr Pavel, con quien recorrió las instalaciones del Observatorio Europeo Austral (ESO), con el objetivo de fortalecer la colaboración y participación de Chile en el campo astronómico.

La visita incluyó el Observatorio el Observatorio de Cerro Paranal, una de las principales instalaciones de la astronomía terrestre europea, donde el canciller destacó la cooperación ya existente entre Chile y la ESO, y agregó que el país tiene la oportunidad de de convertirse en una plataforma de desarrollo tecnológico.

"Estamos convencidos de que este encuentro dará un nuevo impulso a una relación estratégica basada en la confianza, la cooperación y una visión común ante los desafíos globales", aseguró el titular de RR.EE., quien destacó que el país cuenta con un 10 por ciento de tiempo garantizado de observación en los telescopios del ESO.

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