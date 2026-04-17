La alineación que alista Fernando Ortiz para el duelo de Colo Colo ante Palestino
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El técnico de Colo Colo, Fernando Ortiz, sigue trabajando en la formación que presentará este domingo para jugar ante Palestino por la fecha 10 de la Liga de Primera, en el Estadio Monumental.
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