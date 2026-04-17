Síguenos:
Escucha aquí ▼
Radio Dulce Patria
Radio Cooperativaciencia
Radio Cooperativa
Despejado
Santiago20.9°
Humedad43%
+
+
+
Radio Cooperativa
Avisos Legales
M360
supergeek

Síguenos

La alineación que alista Fernando Ortiz para el duelo de Colo Colo ante Palestino

Publicado:
Llévatelo:
Fotos Destacadas
Fotos Recientes
Fotos + Vistas
contenido de servicio
Suscríbete a nuestro canal de Whatsapp

El técnico de Colo Colo, Fernando Ortiz, sigue trabajando en la formación que presentará este domingo para jugar ante Palestino por la fecha 10 de la Liga de Primera, en el Estadio Monumental.

LEER ARTICULO COMPLETO

Síguenos en Google News
Las + leídas
Suscríbete a nuestro newsletter

Política de Privacidad

Relacionados