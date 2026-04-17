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Laura Pausini cerró su paso por Chile con un segundo show en Santiago

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La cantante italiana Laura Pausini cerró su paso por Chile con su segundo concierto en el Movistar Arena de Santiago, el que -tal como el del miércoles- tenía entradas totalmente agotadas.

La artista está en medio de su gira "Yo Canto World Tour", que seguirá por América Latina durante mayo, cerrando en junio en Nueva York; para luego iniciar un tramo europeo desde octubre.

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