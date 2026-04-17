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Con una única duda, el entrenador Walter Ribonetto alistó la más probable alineación de Everton para su duelo contra Universidad de Chile de este sábado 18 de abril a las 17:30 horas por la fecha 10 de la Liga de Primera, en el Estadio Sausalito de Viña del Mar.
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