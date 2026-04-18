Marie-Louise Eta hizo historia este sábado al convertirse en la primera mujer en dirigir a un equipo masculino en la Bundesliga, pero no pudo celebrar en su debut. Pese al hito de la estratega germana, Unión Berlín cayó por 1-2 ante Wolfsburgo en la fecha 30, resultado que mantiene a los capitalinos en la parte baja de la tabla en el fútbol alemán.

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