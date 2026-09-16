El gerente de operaciones de Blanco y Negro, Gustavo Poblete, explicó cómo se prepara el césped del Estadio Monumental para recibir los próximos eventos musicales, con una carpeta especial de protección y cerca de 2.000 metros cuadrados de pasto de respaldo para reparar eventuales daños. Además, adelantó que en la futura remodelación del recinto se proyecta una cancha híbrida y la posibilidad de instalar los escenarios sobre las tribunas para evitar afectar el campo de juego.

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