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Aldo Marín y Mauricio Etcheverry gestionan posible "perdonazo" de Conmebol a U. de Chile

Publicado: | Fuente: Cooperativa Deportes
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En el informe de Cooperativa Deportes, supimos que Azul Azul inició una gestión encabezada por el director Aldo Marín y el asesor Mauricio Etcheverry para solicitar a Conmebol la anulación o aplazamiento del castigo que restan de cuatro partidos sin público tras los incidentes con Independiente de Avellaneda en octavos de la Copa Sudamericana 2025, pensando en la posible disputa de torneos internacionales durante el próximo año, el de su centenario.

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