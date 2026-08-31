El telescopio Nancy Grace Roman de la NASA despegó exitosamente el domingo a bordo de un cohete Falcon Heavy de SpaceX.

Reconocido como el observatorio panorámico más grande jamás construido, la misión explorará la energía oscura, los exoplanetas y la astrofísica infrarroja para desafiar los modelos actuales de la física.

Con un campo de visión 100 veces superior al del histórico telescopio Hubble, el Nancy Grace Roman revolucionará la cartografía estelar: solo un mes de sus observaciones bastará para rastrear la Vía Láctea y detectar hasta la mitad de sus estrellas, tarea que al Hubble le tomaría un siglo completar.

Escucha el informe de la editora de CooperativaCiencia.cl, Emilia Aguilar.

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