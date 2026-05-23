China presentó este sábado la misión tripulada Shenzhou-23, que enviará por primera vez a una astronauta procedente de Hong Kong al espacio y pondrá en marcha el primer experimento del programa espacial tripulado chino para mantener a uno de sus integrantes durante un año en órbita.

La tripulación estará integrada por Zhu Yangzhu, Zhang Zhiyuan y Lai Ka-ying, con Zhu como comandante. Los tres representan las tres categorías actualmente activas del cuerpo de astronautas chino: ingeniero de vuelo, piloto de nave y especialista de carga útil.

La misión será la séptima tripulada durante la fase de aplicación y desarrollo de la estación espacial china y el cuadragésimo vuelo del programa espacial tripulado del país.

Su principal objetivo será completar el relevo con la tripulación de la Shenzhou-21, formada por el comandante Zhang Lu, Wu Fei, que con 32 años se convirtió en el astronauta más joven de China en realizar una actividad extravehicular, y Zhang Hongliang.

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