Nuevo megacohete Starship amerizará frente a las costas de Chile, según SpaceX

Ante el primer vuelo orbital de prueba del megacohete Starship, desarrollado por SpaceX —programado para despegar este lunes desde Texas—, la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC) de Chile emitió avisos de precaución para el espacio aéreo del Pacífico Sur.

El inmenso cohete, que orbitará la Tierra y transportará 26 satélites Starlink, tiene previsto culminar su trayectoria de casi 10 horas "con un amerizaje programado en el Océano Pacífico, al oeste de Chile", anunció la empresa aeroespacial de Elon Musk, según reprodujo Las Últimas Noticias.

La poderosa Starship Block 3, con la ayuda del propulsor Booster 21 o B21, debe despegar el 28 de septiembre desde Starbase, el sitio de la compañía ubicado en Boca Chica, en la costa del extremo sur de Texas.

La ventana de lanzamiento se abre a las 7:15 del centro de Estados Unidos (9:15 en Chile) y estará abierta una hora y 15 minutos.

De acuerdo con LUN, la DGAC activó -a través de la Región de Información de Vuelo de Isla de Pascua- dos NOTAM (acrónimo en inglés de Notice to Air Missions o Aviso a las Misiones Aéreas), aviso oficial y urgente emitido por las autoridades aeronáuticas para informar al personal de vuelo sobre cambios temporales en el espacio aéreo.

El organismo explicó que estos avisos "notifican sobre la precaución a considerar en una zona determinada del espacio aéreo chileno, frente a las costas de Chile, por un posible reingreso de la aeronave espacial Starship 14 de la empresa SpaceX y su probable amerizaje en el Océano Pacífico".

Ambas notas fijan un área en la que podría caer la nave y la última, del 21 de septiembre, dice que la validez del aviso se extiende entre el 26 de este mes y el 2 de octubre.

Las advertencias fijan una "zona de exclusión (que) parte a unos 1.000-1.200 kilómetros de las costas chilenas, entre Antofagasta y Coquimbo", dijo Cristian Guevara, astrofísico e investigador del Instituto de Astronomía de la Universidad Católica del Norte (IIA-UCN), a LUN.

"No sabemos dónde va a ser el amerizaje preciso. Tampoco creo que Elon Musk lo publicaría", agregó el experto.