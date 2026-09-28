SpaceX lanzó el enorme Starship con la meta de su primer viaje orbital

SpaceX, la compañía de Elon Musk, lanzó este lunes desde Texas la decimocuarta prueba de vuelo del Starship, una misión en la que intentará por primera vez colocar la enorme nave alrededor de la Tierra "si las condiciones lo permiten".

El vuelo despegó sin problemas a las 8:49 hora de la costa este de Estados Unidos (misma hora en Chile) desde Starbase, el complejo de SpaceX en el extremo sur de Texas, junto a la costa del golfo de México y cerca de la frontera mexicana.

La misión está diseñada para alcanzar una altitud de aproximadamente 275 kilómetros sobre la Tierra y completar unas seis vueltas alrededor del planeta durante un vuelo de casi 10 horas, antes de realizar un amerizaje previsto en el océano Pacífico, al oeste de Chile.

Hasta ahora, las misiones de Starship habían seguido deliberadamente trayectorias suborbitales pasivamente seguras para maximizar la seguridad pública y permitir la recopilación de datos durante vuelos reales.

La de hoy será un "hito enorme", subrayó SpaceX durante la transmisión en vivo, aunque solo intentará completar la maniobra si las condiciones son favorables; de lo contrario, Starship amerizará en el océano Índico, como ha ocurrido en las pruebas anteriores.

En esas trayectorias, cuando los motores de la nave se apagaban al final del ascenso, Starship no tenía la velocidad hacia delante necesaria para entrar en órbita e iniciaba el regreso a la atmósfera, a un amerizaje.

Llegar a una órbita y permanecer en ella depende de la velocidad que conserve la nave, no tanto de la altura alcanzada, explicaron los expertos.

Una vez que asciende lo suficiente para superar los obstáculos, debe desplazarse lateralmente a gran velocidad -aproximadamente 28.000 kilómetros por hora en una órbita baja terrestre- de manera que, mientras la gravedad lo atrae hacia la Tierra, la curvatura del planeta se aleje debajo de él a un ritmo equivalente.

Se trata de una caída libre continua: con suficiente velocidad, la superficie de la Tierra continúa curvándose debajo del objeto y este permanece en órbita, detalló SpaceX.