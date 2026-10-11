En esta nueva edición de Congreso Futuro en Cooperativa, conversamos con la tecnóloga médica Cristina Alfaro, ganadora del For Women Science 2026 en la categoría doctorado, quien propone -en el marco de una investigación- el uso de inteligencia artificial para mejorar el diagnóstico de cáncer de mama.

También hablamos junto al académico de psicología de la Universidad de Las Américas, Gabriel Max Sepúlveda, quien abordó su investigación que apunta a detectar, tratar y reducir las secuelas neurocognitivas de tratamientos contra el cáncer.

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