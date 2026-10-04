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Congreso Futuro: El lanzamiento del Centro IINARA

Publicado: | Fuente: Cooperativa (FOTO: Ministerio Desarrollo Social)
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En esta nueva edición de Congreso Futuro en Cooperativa, abordamos el hito de la primera luz de MOONS, un avanzado espectrógrafo instalado en el VLT de Paranal que cuenta con software desarrollado por la Universidad Católica para observar mil objetos simultáneamente.

También conocimos los detalles del lanzamiento del Centro de Investigación e Innovación en Niñez, Adolescencia, Resiliencia y Adversidad (IINARA), iniciativa que busca unir la neurociencia y las ciencias sociales para potenciar la resiliencia infantil e incidir en las políticas públicas.

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