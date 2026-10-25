En este capítulo de Congreso Futuro en Cooperativa, conversamos con Yanneth Moya, directora de la Escuela de Química y Farmacia de la Universidad de Valparaíso, sobre un proyecto de ley que busca hacer más expedita la apertura de tiendas farmacéuticas, al acabar con la obligación de que estén a cargo de un profesional del área.

Igualmente, hablamos con Nadia Politis y la doctora Angie Díaz sobre el libro "Buceamos con mamá… ¡En la Antártica!".

LEER ARTICULO COMPLETO