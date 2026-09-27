En este capítulo de Congreso Futuro en Cooperativa, conversamos sobre el proyecto Voces, que busca proteger, revitalizar y promover las lenguas indígenas mediante el empoderamiento digital y el desarrollo de tecnologías inclusivas. Nos acompaña Jaime Coquelet, director de estudios aplicados de la Escuela de Antropología de la Universidad Católica.

También analizamos el primer estudio realizado en Chile que aporta evidencia sobre el dolor en pacientes con lipedema, una enfermedad crónica que provoca acumulación de tejido graso. La investigación descubrió que la intensidad del dolor se relaciona con la hipersensibilidad al tacto, descartando que las molestias dependan de cuánto tejido adiposo existe. Nos lo explicó Jubiza Pusic, directora del Instituto Lipedema Chile.

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