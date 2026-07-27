Congreso Jóvenes Futuro llega este 2026 a Matucana 100

El 14 de agosto y en el centro Matucana 100 se llevará a cabo la edición 2026 -y séptima- del Congreso Jóvenes Futuro, iniciativa nacida al alero del internacionalmente reconocido Congreso Futuro.

La jornada, se desarrollará entre 10:00 y 17:00 horas, es gratuita, previa inscripción, y estará dirigida a jóvenes desde 15 a 29 años "interesados en comprender y participar en las transformaciones que están cambiando la forma de aprender, trabajar, relacionarse, informarse y tomar decisiones".

Según detalló la organización, "la programación se organizará bajo el concepto 'Dopamine Menu', un formato que permitirá a cada asistente construir su propio recorrido y elegir entre charlas, conversaciones, talleres y experiencias".

Entre los contenidos se contempla una charla del psiquiatra Mario Valdivia, sobre incertidumbre y salud mental; el podcast en vivo "El futuro ya no es una promesa", dedicado a las nuevas trayectorias de vida; y el espacio "Del espectador al diseñador", enfocado en participación, liderazgo y capacidad de acción.