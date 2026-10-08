Arqueólogos encontraron en el centro de Turquía un total de 131 tablillas y fragmentos de escritura cuneiforme de la época del imperio hitita, de hace unos 3.400 años.

El Ministerio turco de Cultura y Turismo detalló que el hallazgo se dio "durante las excavaciones de 2026 en la antigua Samuha" y "datan del reinado del rey Tudhaliya II".

Con estos artefactos, el archivo real de Kayalipinar, situado en el centro de Turquía, donde se encontraba la importante ciudad hitita de Samuha, se convierte en "el más extenso de lengua hitita descubierto en el siglo XXI".

Los documentos aportan información sobre la entonces administración del Estado, eventos militares, creencias religiosas y experiencias de la familia real de hace unos 3.400 años en el centro de Anatolia.

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