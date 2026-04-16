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Tópicos: Sociedad | Contenido sensible

Del cine a los tribunales: Asia Carrera se convierte en abogada

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

La retirada estrella de cine para adultos posee un altísimo coeficiente intelectual.

Del cine a los tribunales: Asia Carrera se convierte en abogada

Carrera no busca convertirse en abogada, sino que se desafió para demostrar de que sí podía aprobar el examen.

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Asia Carrera, reconocida como actriz del entretenimiento para adultos, anunció que logró aprobar el examen para la admisión al ejercicio de la abogacía, quedando a un solo paso de obtener la licencia y convertirse en abogada.

Retirada completamente del cine para adultos, la actriz tomó la compleja y exigente prueba en febrero pasado en Texas y esta semana, mediante su cuenta de Facebook, reveló que aprobó con éxito.

Desde TMZ confirmaron que Carrera figura entre las personas admitidas en el Colegio de Abogados de Texas, apareciendo en el registro con su nombre de nacimiento, Jessica Steinhauser.

La actriz, que se mantuvo activa en el cine para adultos durante la mayor parte de la década de los '90, explicó que era la segunda vez que se presentaba a rendir el examen y a diferencia de la oportunidad anterior, donde quedó a tan solo dos puntos de aprobar, se encontraba más que preparada.

Eso sí, Carrera no busca convertirse realmente en abogada, sino que se desafió para demostrar de que sí podía aprobar el examen. Después de todo, ya tiene un magíster en Educación y posee un altísimo coeficiente intelectual de 156.

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