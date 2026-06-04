Quiroz justificó recorte en salud y defendió gestión contra "operadores, ineficiencia y fraude social"

El ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, justificó ante la Comisión de Salud del Senado el recorte del 2,5% instruido al presupuesto del sector, y explicó que la racionalización del gasto va centrada en "operadores políticos, la ineficiencia y el fraude social", que -según dijo- no se expresa solo en el mal uso de licencias médicas.

"Lo que estamos viendo de las magnitudes del fraude social en Chile nos hace ser muy optimistas respecto de cómo podemos generar esta racionalización del gasto público sin mayor contratiempo", afirmó el economista.

"Las personas que ganan más de un millón y medio de pesos mensuales y que no han pagado el CAE, en su conjunto le deben al Estado 800 millones de dólares. Las personas que ganan más de un millón de pesos, en tanto, deben 1.600 millones de dólares", desglosó el jefe de la billetera fiscal.

En tanto, "un grupo relevante de personas, entre el 20% y 30% de los que se vieron beneficiadas con las Becas Chile, no retornó al país cuando tenía que hacerlo y le debe al país hoy una cifra cercana a 150 millones de dólares, que también la vamos a cobrar", enfatizó Quiroz.

Colmed responde que "Chile no es un país de fraude" y expresa rechazo a megarreforma

En la sesión de la Comisión, dirigentes de trabajadores de la salud pidieron que los ahorros que está obteniendo el Estado se ocupen en fortalecer el rubro. En tanto, la presidenta del Colegio Médico, Anamaría Arriagada, no solo rechazó que se pretenda instalar que Chile es un país de personas corruptas, sino que manifestó su completa resistencia a la megarreforma impulsada por el Ejecutivo.

"Chile no es un país de fraude y yo hubiera preferido que, en un país con la situación oncológica que tenemos, más la situación de las listas de espera, hubiéramos partido de la premisa de hacer más con lo mismo y no hacer más con menos", dijo la doctora.

"En ese proyecto de reconstrucción, el área de la salud se va a parar firme a defender que no haya de ninguna manera un impacto en los ingresos fiscales ni menos por la década que viene, porque si lo hacemos estaremos descuidando nuestro capital humano, donde radica la riqueza de cualquier país, que son las personas", sostuvo Arriagada.