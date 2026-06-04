Diputados on tour: Cámara reglamentará viajes durante semanas distritales

La Cámara Baja evalúa reglamentar sanciones a los parlamentarios que realicen viajes durante sus semanas distritales, luego de la controversia protagonizada por el diputado republicano Leandro Kunstman y tras revelarse que otros nueve legisladores hicieron lo mismo.

La controversia empezó con Kunstmann el martes, cuando trascendió que se fue de vacaciones al Caribe con su familia y, en conversación con Noticias Los Ríos, defendió su derecho a hacerlo: "Estoy mandatado a hacer mi trabajo de parlamentario de lunes a miércoles, que son las sesiones en que nosotros tenemos comisiones", sostuvo, aunque después se arrepintió de dicha declaración.

Posteriormente, Mega Investiga reveló que otros nueve diputados viajaron fuera del país durante su semana distrital: Constanza Schonhaut, Gonzalo Winter (ambos del FA), Patricio Briones (PDG), Eduardo Cretton (UDI), Cristián Araya (Republicanos), Claudia Mora (RN), Guillermo Ramírez (UDI), Hotuiti Teao (Evópoli) e incluso la vicepresidenta de la Cámara, Ximena Ossandón (RN).

El objetivo de las semanas distritales es que los parlamentarios suspendan las sesiones en el Congreso para trabajar en sus distritos, enfocándose en la representación ciudadana y actividades en terreno. Sin embargo, el actual reglamento de la Cámara no prohíbe los viajes en dicho período, ni contempla descuentos en la dieta parlamentaria a los legisladores que lo efectúen.

En ese contexto, se reactivó una propuesta impulsada por el diputado PS Marcos Ilabaca, que planteó que los parlamentarios puedan viajar por motivos personales durante las semanas distritales, pero sin goce de sueldo: "(Hay) quienes creen que esos días son de vacaciones y eso no es así. Son días de trabajo", aseveró.

"La propuesta de modificación reglamentaria que he desarrollado señala que, si algún parlamentario quiere salir en esos días, pida permiso (a la Secretaría de la Corporación) sin goce de sueldo. Espero que en esta ocasión exista un acuerdo transversal respecto a esta materia", expresó Ilabaca.

"Aquí debe existir mayor transparencia y control, y no puede ser uno más de los privilegios que nosotros como parlamentarios tengamos. Hemos sido elegidos para trabajar 24/7", subrayó el diputado socialista.

Diputado RN respalda sancionar, pero llama a "no echar por la borda" el trabajo parlamentario "por errores puntuales"

En la misma línea, el diputado RN Eduardo Durán afirmó que la discusión debe apuntar a fortalecer la confianza ciudadana y recuperar el prestigio de la institución, aunque llamó a "no echar todo el trabajo de los 155 diputadas y diputados por la borda debido a los errores puntuales de algún parlamentario".

"Yo creo que debiera haber una regulación respecto de este punto, toda vez que nuestro sueldo corresponde al trabajo que realizamos tanto aquí en el Congreso como en nuestro territorio (...). Debemos poner un coto a esta situación por el prestigio de la institución", dijo.

En tanto, el presidente de la Cámara, Jorge Alessandri (UDI), encargó a la Secretaría mirar la experiencia de distintos países que diferencian los viajes oficiales de los particulares; es decir, que distinguen entre quienes representan a la Cámara, a su partido o participan en actividades académicas o internacionales, de aquellos que viajan por razones estrictamente personales.

Entre los modelos a estudiar figuran España y Perú, donde existen mayores exigencias de justificación y rendición de cuentas respecto de las actividades parlamentarias realizadas fuera de sus funciones legislativas.