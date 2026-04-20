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Tópicos: Sociedad | Historia

Histórico chaleco salvavidas del Titanic fue subastado por 800 millones de pesos

Publicado:
| Periodista Digital: EFE

Fue utilizado por la pasajera de primera clase Laura Mabel Francatelli cuando subió a bordo del bote salvavidas número 1.

Histórico chaleco salvavidas del Titanic fue subastado por 800 millones de pesos
 Instagram @henryaldridgeauctioneers

Fue adquirida por un comprador de EE.UU. que pujó por teléfono, cuya identidad se desconoce.

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El chaleco salvavidas de una sobreviviente del transatlántico Titanic se vendió en una subasta en Inglaterra por 670.000 libras (más de 800 millones de pesos chilenos), cifra que incluye la comisión del comprador, informó a EFE una portavoz de la casa de pujas.

El chaleco tenía un precio de salida de 350.000 libras (más de 400 millones de pesos chilenos) y se vendió en una puja que tuvo lugar en la casa Henry Aldridge & Son del condado de Wilshire, en el suroeste de Inglaterra.

La pieza, utilizada por la pasajera de primera clase Laura Mabel Francatelli cuando subió a bordo del bote salvavidas número 1, fue adquirida por un comprador de Estados Unidos que pujó por teléfono, pero su identidad no ha sido facilitada.

Se trata del único chaleco salvavidas de un sobreviviente del Titanic que se ha ofrecido en subasta, por lo que se esperaba que tuviera un gran interés entre los coleccionistas.

La prenda consta de doce bolsillos de lona rellenos de corcho y está autografiada por otros ocho de los sobrevivientes del bote, incluida la propia Francatelli.

El chaleco estuvo en manos de la familia de la sobreviente antes de ser adquirido por un coleccionista privado hace 20 años y expuesto en museos de EE.UU. y Europa.

La puja se celebró este fin de semana, al cumplirse más de un siglo del trágico episodio del Titanic durante la medianoche del 14 de abril de 1912, cuando el barco chocó contra un iceberg en el Atlántico norte y causó la muerte de 1.500 personas y unas 700 sobrevivieron.

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