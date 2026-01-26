Calor extremo afectará a casi la mitad de la población mundial para el 2050

El calor extremo afectará a casi la mitad de la población mundial —unos 3.800 millones de personas— hacia 2050 si el planeta alcanza los 2 °C de calentamiento global, según un estudio de la Universidad de Oxford publicado este lunes.

La investigación, difundida en la revista Nature Sustainability, indica que en 2010 un 23 por ciento de la población mundial enfrentaba condiciones de temperatura intensas, cifra que aumentaría al 41 por ciento en las próximas décadas.

El estudio destaca que los 20 países con los mayores cambios en los grados día de refrigeración (GDR) corresponden a naciones en vías de desarrollo, principalmente de África, Centroamérica, Sudamérica y el Sudeste Asiático, debido a su cercanía con la línea del Ecuador y zonas subtropicales.

En Sudamérica, los países más afectados serían Brasil, Venezuela y Paraguay, mientras que en Centroamérica se identifican Honduras, Guatemala y Nicaragua.

El informe de Oxford se suma a otra investigación reciente que advirtió que la mortalidad asociada al calor aumentó un 103 por ciento entre 1990 y 2021 en América Latina y el Caribe. Además, esto ha significado para la región un costo estimado de 855 millones de dólares anuales entre 2015 y 2024.

Aumentará la demanda de aire acondicionado

El estudio también señala que los países con climas tradicionalmente más fríos enfrentarán aumentos significativos en la cantidad de días calurosos. En un escenario de 2 °C de calentamiento, estos días podrían incrementarse hasta en un 100 ciento en países como Austria y Canadá, y hasta en un 230 por ciento en Irlanda.

Según la investigación, estos cambios podrían tensionar el desarrollo económico y provocar un fuerte aumento en la demanda de energía para sistemas de refrigeración y calefacción, junto con un alza en las emisiones asociadas.

El autor principal del estudio, Jesús Lizana, investigador del Zero Institute de la Universidad de Oxford, explicó que la mayor parte del aumento en la demanda energética ocurre antes de alcanzar los 1,5 °C de calentamiento, lo que obligará a aplicar "medidas de adaptación significativas desde el inicio".

"Muchos hogares podrían necesitar instalar aire acondicionado en los próximos cinco años", advirtió Lizana.

En tanto, la profesora asociada de la Smith School of Enterprise and the Environment, Rahika Khosla, alertó que superar el umbral de 1,5 °C tendrá un "impacto sin precedentes" en áreas como educación, salud, migración y agricultura,

En este escenario, recalcó que avanzar hacia un desarrollo sostenible con emisiones netas cero es el "único camino establecido" para revertir la tendencia de días cada vez más calurosos.