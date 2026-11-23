La COP31, desarrollada en Turquía, cerró sus puertas sin lograr un acuerdo político general entre los países participantes, dejando al descubierto una fractura geopolítica en torno al abandono definitivo de los combustibles fósiles.

El desenlace, que replica el estancamiento histórico vivido en Copenhague en 2009, impidió la promulgación de la esperada Cover Decision, el documento marco que debía delinear las directrices globales de acción inmediata para frenar el calentamiento global.

En entrevista con Lo Que Queda Del Día de Cooperativa, el jefe de la División de Asuntos Internacionales del Ministerio del Medio Ambiente, Juan Pablo Torres, afirmó que "esta fue una COP con resultados limitados desde el punto de vista de los avances en los acuerdos de materias de acción climática".

"Fue un resultado insuficiente, como lo han manifestado diferentes países, y creo que también es la posición que desde Chile vemos en nuestra participación en la COP31 (...) por supuesto que le hubiese gustado ver plasmada una propuesta un poquito más ambiciosa, lo cual no fue aceptado y finalmente no se vio en la Cover Decision", puntualizó la autoridad.

"Chile, por supuesto, hubiese avanzado, ojalá, con tener una Cover Decision que hubiese mostrado ambición en los temas medioambientales", enfatizó Torres, que aseguró también que el país actuó de manera coordinada junto a sus aliados regionales de la Asociación Independiente de Latinoamérica y el Caribe (AILAC) para defender que la descarbonización estuviera en el centro del debate.

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