Greta Thunberg ningunea a sus haters: "No pierdan tiempo dándoles atención"

La joven activista sueca Greta Thunberg respondió a sus "haters", luego que mostrara su enfado con los líderes mundiales durante la Cumbre para la Acción Climática de la ONU.

Tras las críticas que ha recibido por su apasionado discurso ante la ONU, incluyendo burla del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, la adolescente ocupó la red social Twitter para sostener que, "como muchos habrán notado, los 'haters' están más activos que nunca".

Thunberg, que padece el síndrome de Asperger, cuestionó que la estén atacando por su "aspecto, mi ropa, mi comportamiento y mis diferencias. Ellos salen con cada mentira y teoría conspirativa posible".

"Parece que cruzarán cualquier línea posible para alejarse del foco, ya que están tan desesperados por no hablar sobre la crisis climática y ecológica. Ser diferente no es una enfermedad, y la ciencia actual y mejor disponible no son opiniones, son hechos", aseveró.

En su texto, la joven de 16 años expresó no entender "por qué los adultos prefieren gastar su tiempo burlándose y amenazando a adolescentes y niños que promueven ciencia, cuando ellos deberían estar haciendo algo bueno. Me imagino que simplemente se sienten amenazados por nosotros".

"Pero no pierdan su tiempo dándoles mayor atención. El mundo está despertando. El cambio está llegando, les guste o no", sentenció, llamando a participar este viernes de la jornada de manifestación contra el cambio climático impulsada por "Fridays for Future", la organización que ella encabeza.

It seems they will cross every possible line to avert the focus, since they are so desperate not to talk about the climate and ecological crisis.

Being different is not an illness and the current, best available science is not opinions - it's facts.

But don’t waste your time giving them any more attention.

The world is waking up. Change is coming wether they like it or not.

The world is waking up. Change is coming wether they like it or not.

See you in the streets this Friday!

Más temprano, Thunberg expuso en el foro Blue Leaders de acción por los océanos y el clima, en el marco del la 74º Asamblea General de la ONU, en Nueva York, cita en la que coincidió con varios presidentes, entre ellos, Sebastián Piñera.

Si bien en un primer momento ella evitó sentarse en primera fila junto a Piñera y otros presidentes, el Mandatario chileno se acercó a ella tras su exposición para saludarla e invitarla a la COP25 de diciembre próximo, aunque en julio la joven activista ya había confirmado su asistencia a la cumbre.