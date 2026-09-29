Destacada periodista española dará charla en Museo de la Memoria

La periodista y corresponsal española Almudena Ariza, quien desde 2000 se desempeña en la cadena RTVE, cubriendo diversos conflictos internacionales, ofrecerá una charla el 1 de octubre, en el Museo de la Memoria y los Derechos Humanos (MMDH).

En la conferencia, titulada "Periodismo y derechos humanos: el límite de la neutralidad", la profesional reflexionará sobre los desafíos éticos del ejercicio periodístico frente a las "vulneraciones de los derechos humanos y la cobertura de conflictos bélicos".

"¿Puede un periodista ser realmente objetivo? ¿Debe ser neutral ante una vulneración de los derechos humanos?", son algunas de las preguntas que -dice la organización- marcarán la actividad, de carácter abierta y que se desarrollará desde las 11:30 horas en la explanada del museo.