El destacado periodista estadounidense Jelani Cobb, decano de la Escuela de Periodismo de la Universidad de Columbia, conversó este viernes con Lo Que Queda Del Día de Cooperativa sobre el panorama actual del periodismo, destacando las crecientes amenazas y la importancia fundamental de la unidad para preservar su rol democrático.

En un contexto global de inestabilidad, guerras y democracias que avanzan hacia derivas autoritarias, el periodismo se encuentra en un "momento muy difícil y turbulento", afirmó el también historiador, que advirtió, en particular, sobre la prensa estadounidense y la presión que enfrentan por "amenazas de acciones legales en su contra y demandas que se presentan contra los medios y periodistas".

Frente a este escenario, Cobb se mostró como un "gran defensor de que los medios de comunicación trabajen juntos y se unan en torno a la causa de la libertad de prensa", dado que "es la única manera de sobrevivir en este entorno".

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