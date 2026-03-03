En entrevista con Una Nueva Mañana en Cooperativa, el mpedico Carlos López, gineco-oncólogo de la Fundación Arturo López Pérez (FALP), enfatizó que la clave para erradicar el cáncer cervicouterino no solo reside en la periodicidad de los chequeos, sino en la tecnología utilizada para la detección.

Aunque históricamente el Papanicolaou (PAP) ha sido el examen estándar, el especialista señaló que la prueba de PCR ofrece una capacidad predictiva superior. La gran diferencia radica en que este último busca directamente la presencia del Virus del Papiloma Humano (VPH), responsable del 95% de estos cánceres.

Una de las ventajas más valoradas del test es que al ser un examen con un alto valor predictivo, un resultado normal permite al paciente no tener que repetir el procedimiento al año siguiente.

Finalmente, el experto aclaró que la toma de muestra para el PCR no implica un procedimiento adicional doloroso o invasivo, ya que se realiza durante el examen de rutina.

